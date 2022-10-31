Kılıçdaroğlu 6'lı masanın ortağı kazanınca sevindi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu için mesaj yayımlandı.
Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi 8. Olağan Kongresi'nde, yeniden genel başkanlığa seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu mesajında, "Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisi’nin 8. Olağan Kongresi'nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Temel Karamollaoğlu’nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için, saatimiz iktidara ayarlı…" ifadelerini kullandı.
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