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Ekonomi Kılıçarslan Belediyesi’ne işçi alınıyor
Ekonomi

Kılıçarslan Belediyesi’ne işçi alınıyor

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)üzerinden sürekli işçi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 13:40:00 -
Kılıçarslan Belediyesi’ne işçi alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir./ www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Kura işlemini 06/10/2022 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Kılıçarslan Belediye Başkanlığı’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Kılıçarslan Belediyesi web sayfasından(www.kilicarslan.bel.tr) duyurulacaktır.

Sözlü Mülakat 10/10/2022 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00’da Kılıçarslan Belediye Başkanlığı’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Kılıçarslan Belediyesi web sayfasında (www.kilicarslan.bel.tr) duyurulacaktır.

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