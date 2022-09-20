Kılıçarslan Belediyesi’ne işçi alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir./ www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Kura işlemini 06/10/2022 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Kılıçarslan Belediye Başkanlığı’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Kılıçarslan Belediyesi web sayfasından(www.kilicarslan.bel.tr) duyurulacaktır.

Sözlü Mülakat 10/10/2022 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00’da Kılıçarslan Belediye Başkanlığı’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Kılıçarslan Belediyesi web sayfasında (www.kilicarslan.bel.tr) duyurulacaktır.

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