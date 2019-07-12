Kılıç çocuklara forma dağıttı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Yaz Spor Okulları kapsamında açılan ‘Futbol Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilere forma hediye etti.

Oğuzeli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren yaz okulu kapsamında çocuklara yönelik açılan futbol okuluna kayıt olan öğrencilere forma dağıtımı gerçekleştirildi.

“Oğuzeli’nin gururu olacaklar”

Yaz Okuluna katılım gösteren tüm öğrencilerin heyecanlı ve gayretli olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Belki de gerçekleştirdiğimiz bu kurslardan milli sporcular çıkacak. Bizlerin göğsünü kabartıp, Oğuzeli’nin gururu olacaklar” dedi.

Başkan Kılıç, “Öğrencilerimizin yaz aylarını en verimli şekilde geçirmeleri için belediye olarak tüm şartları sağlıyoruz. Çocuklarımızın motivasyonunu yükseltmek için ve dört elle spora sarılmalarını sağlamak için forma dağıtıyoruz. Çocuklarımız artık bu formalarla kursa gelip top koşturacaklar” şeklinde konuştu.

Öğrencilerle de sohbet eden Kılıç, “İçinizden Oğuzeli’ni Türkiye’de ve hatta Türkiye’yi dünyada temsil edecek kabiliyette sporcular çıkabilir ama bunun tek şartı çalışmak, çok çalışmak ve azimli olmaktır. Sizi ve sizi bu sıcaklarda spora yönlendiren ailelerinizi kutluyorum. Başarılı olmak için biraz terleyeceksiniz. İleri yaşlarda sıkıntı çekmemek için bugünden spor yapacaksınız” diye konuştu.