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Siyaset Kılçdaroğlu “İç işlerimize karışmayın” demişti. İYİ Parti kurmaylarından yanıt gecikmedi
Siyaset

Kılçdaroğlu “İç işlerimize karışmayın” demişti. İYİ Parti kurmaylarından yanıt gecikmedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e, "İç işlerimize karışmasın" mesajından sonra İYİ Parti kurmaylarından açıklama geldi. İYİ Parti kurmayları, ittifakın temelinde mücadele olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 14:11:00 -
Kılçdaroğlu "İç işlerimize karışmayın" demişti. İYİ Parti kurmaylarından yanıt gecikmedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada ceza alınca Saraçhane'de miting yaptı. İmamoğlu'na gün boyu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener eşlik etti. İki ismin ortak hareket etmesi ve yaptığı açıklamalar, "Kılıçdaroğlu'na darbe" olarak yorumlandı. Akşener, altılı masanın adayı olarak Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı görmek istediğini daha önce ifade etmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada, İYİ Parti liderine "İç işlerimize karışma" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra İYİ Parti kurmayları açıklama yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İYİ Parti kurmayları, "Kazanacak aday vurgusu yapmak bir partinin içişlerine karışmak değildir. Akşener mücadeleyi yok mu saysaydı?" dedi.

İYİ Partili yetkililer, “Akşener ilk kez İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığı ile ilgili böyle bir açıklama yapmadı. Benzer söylemleri daha önce de kullandı. Kazanacak bir aday vurgusunu yapmak da bir partinin içişlerine karışmak değildir. 2023’te kim Cumhurbaşkanlığı’nı kazanacaksa, bu İmamoğlu, Yavaş ya da bir başkası, isim önemli değil, muhalefet bu ismi ortak aday olarak göstermeli demektir” ifadelerini kullanıyor.

"İTTİFAKIN TEMELİNDE MÜCADELE VAR"

İYİ Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun “Saraçhane olayını Almanya’da öğrendim” sözlerini de “Akşener’in katılımı üzerinden” şöyle değerlendirdi:

“İttifakın temel mantığında mücadele var. Yargı üzerinden ittifakın ortak adayı İmamoğlu ile ilgili bir operasyon gerçekleştirilmiş. İmamoğlu da bir mücadele ortaya koyuyor. Akşener ne yapsaydı? Mücadeleyi yok mu saysaydı? Bunun altında

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