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Gündem Kılavuzu Kılıçdaroğlu olanın yalanı bitmez! Oda TV'den 'Türk Telekom' yanıltması
Gündem

Kılavuzu Kılıçdaroğlu olanın yalanı bitmez! Oda TV'den 'Türk Telekom' yanıltması

Türk Telekom'un 2018 yılında alacaklı 4 bankaya ait ortak şirkete devredilmesine karşın, hala yabancı şirketin sahipliğinde algısı oluşturan Oda TV, Türk Telekom'un 2021 yılı ilk 9 aylık karını, "Kılıçdaroğlu'nun 'bedavaya sattılar' dediği kurum para basıyor: Dudak uçuklatan kâr" başlığı ile servis etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 23:57:00 -
Kılavuzu Kılıçdaroğlu olanın yalanı bitmez! Oda TV'den 'Türk Telekom' yanıltması

2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın alan OTAŞ, borçlarını ödeyemeyerek, hisselerini 2018'de alacaklı 4 bankanın ortaklığında kurulan yeni şirkete (LYY) devretmişti.

Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi alacaklı 4 bankada!

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin 2021 yılı ilk 9 aylık karını açıkladı. Oda TV bu açıklamayı Türk Telekomun akıbetinden bihaber CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine dayandırarak, "Kılıçdaroğlu'nun 'bedavaya sattılar' dediği kurum para basıyor: Dudak uçuklatan kâr" başlığı ile servis etti.

Hala yabancı şirkete aitmiş gibi servis ettiler

Oda TV, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin dört alacaklı bankada, %25'inin Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, %5'inin Türkiye Varlık Fonu'nda ve geriye kalan yüzde 15'inin de halka arz edilmiş durumda olmasına karşın, şirket sanki hala yabancı şirkete aitmiş gibi, şu ifadelere yer verdi:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Telekom'un özelleştirilmesiyle ilgili 'Elin oğluna Türk Telekom'u verdik, cebinden bir sent bile çıkmadı' dediği kurum, dudak uçuklatan kar elde etmiş oldu."

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıklaması şöyle: Türk Telekom, 2021 yılının ilk 9 ayında 24,4 milyar lira gelir elde etti. Bu dönemde net kârı 4,7 milyar liraya çıkan Türk Telekom’un toplam abone sayısı ise 51,4 milyona ulaştı.

 

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