Kıl kurdu nedir? Kıl kurdunun belirtileri nelerdir? Kıl kurdunun zararları nelerdir? Kıl kurdu nasıl önlenir Kıl kurdu nasıl geçer?

Kıl kurdu, minik parazitik solucanların neden olduğu bir bağırsak enfeksiyonudur.

Yetişkin kurtlar, yaklaşık olarak 5 ila 10 milimetre uzunluğunda, beyaz veya krem ​​renklidir. Küçük iplik parçaları gibi görünen bu kurtlar, altı hafta kadar yaşayabilir. Yumurtaları çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Kıl kurdu kişiye çoğunlukla kaşıntı ve rahatsızlık hissi dışında zarar vermez ve tedavisi kısa sürer.

Mikroskobik yumurtalar bulunduran yiyecek, içecek veya parmaklar yoluyla ağza taşınabilir. Yutulan yumurtalardan çıkan larvalar, ince bağırsakta birkaç hafta içinde yetişkin kurtlara dönüşür ve daha sonra kalın bağırsağa giderek yerleşir. Kıl kurdu yumurtaları, kirli ellerde, yüzeylerde ve nesnelerde bulunabilir.

Şunlarda bulunabilir: Yatak örtüsü, havlu, kıyafetler (özellikle iç çamaşırlar ve pijamalar) , tuvaletler, banyoda bulunan yüzeyler, yiyecekler, bardaklar, yiyecek kapları, oyuncaklar, mutfak tezgahı, okuldaki sıralar, kum havuzu…

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Makatta veya vajinal bölgede kaşıntı.

Aralıklı karın ağrısı ve mide bulantısı.

Uykusuzluk, huzursuzluk ve rahatsızlık hissi.

KIL KURDU ZARARLARI NELERDİR?

İdrar yolu enfeksiyonları, kilo kaybı, karın boşluğu ve üreme organlarında enfeksiyon, apandisit, cilt enfeksiyonu.

KIL KURDU NASIL ÖNLENİR?

Günlük olarak çamaşır ve yatak çarşaflarını değiştirmek, çamaşırları sıcak suyla yıkamak, elleri sık sık yıkamak, sabahları anal bölge temizliği, çocukların bakımını eksiksiz yapmak…

KIL KURDU NASIL GEÇER?