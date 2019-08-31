Kıl kurdu nasıl dökülür? Kıl kurdu nedir? Kıl kurdu neden olur? Kıl kurdu tedavi yöntemleri nelerdir?

Kıl kurdu daha çok okul çağındaki çocuklarda görülür ve mikroskobik yumurtalar yoluyla çocuklar arasında yaygınlaşır.

KIL KURDU NEDİR?

Kıl kurdu, çok yaygın bir bağırsak parazitidir. Kıl kurdu enfeksiyonu ile ilişkili tıbbi durum, tıp literatüründe enterobiasis olarak bilinir. Enfeksiyon daha çok okul çağındaki çocuklarda görülür ve mikroskobik yumurtalar yoluyla çocuklar arasında kolayca yayılır. Tedavi ağızdan alınan ilaçlarla vücuttaki parazitleri öldürmeyi ve pijama, yatak çarşafları ve iç çamaşırını iyice yıkamayı içerir. En iyi sonuç için tüm ailenin tetkik edilmesi gerekir. Kıl kurdu hayatta kalmak ve üremek için insan vücudunu kullanır ve hayvanlara bulaşmaz.

KIL KURDU NEDEN OLUR?

Parazitik solucanlara ait yumurtaların yanlışlıkla yutulması veya solunması enfeksiyonun kapılmasına neden olur. Mikroskobik yumurtalar bulunduran yiyecek ve içecek yahut da parmaklar yoluyla ağzından içeri girer. Yutulan yumurtalardan çıkan larvalar, ince bağırsakta kısa bir süre içinde yetişkin kurtlara dönüşür.

KIL KURDU LARVALARI NERELERDE BULUNUR?

Yatak örtüsü

Havlu

İç çamaşırları

Kum havuzu

Oyuncaklar

Okuldaki sıralar

Mutfak tezgahları

KIL KURDU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Makat ve genital bölgelerde kaşıntı.

Aralıklı karın ağrısı ve mide bulantısı

Huzursuzluk ve rahatsızlık hissi.

KIL KURDU NASIL DÖKÜLÜR?

Doktor gözetiminde ilaç tedavisi. Bu ilaçlar yine doktor gözetiminde ailedeki bireylerin hepsine verilmelidir. Özellikle ilk 6 hafta boyunca sıkı bir hijyen takvimi uygulanmalıdır. Eller düzenli olarak yıkanmalıdır. Özellikle iç çamaşırları günlük olarak değiştirilmelidir. Nevresim ve bornozun temizliğine önem verilmelidir. Tırnaklar kısa tutulmalıdır. Tırnakları yemekten kaçınılmalıdır.