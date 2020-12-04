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Aktüel KİK, Körfez krizindeki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını duyurdu
Aktüel

KİK, Körfez krizindeki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:49:16 -
KİK, Körfez krizindeki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını duyurdu

DOHA (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Kuveyt'in Körfez krizinde verimli görüşmeler olduğu yönündeki açıklamasını ve krizin çözümü konusundaki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Hacraf, KİK'in internet sitesinde yer alan açıklamasında Kuveyt'in Körfez krizine ilişkin açıklamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, yaşanan gelişmelerin "KİK'in gücünü, tüm engelleri ve zorlukları aşma yeteneğini yansıttığını" bildirdi.

Körfez halkının bu açıklamayla sevindiğini ve Körfez'i güçlendirmeyi, desteklemeyi dört gözle beklediklerini belirten Hacraf, vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah'ın bu konudaki çabalarını hatırlattı ve ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür etti.

Hacraf, Körfez ülkeleri liderlerine de teşekkür ederek, Körfez halklarına ve medya organlarına geleceğe olumlu bakmaları, kışkırtıcı ve ihtilaflı konulardan uzak durmaları çağrısı yaptı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.


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