  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KİK Genel Sekreteri'nden Katar'a "sürpriz" ziyaret
Aktüel

KİK Genel Sekreteri'nden Katar'a "sürpriz" ziyaret

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani KİK'in gidişatı ve ortak öneme sahip meseleleri görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-20 15:04:15 -
KİK Genel Sekreteri'nden Katar'a "sürpriz" ziyaret

DOHA (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Katar'ın başkenti Doha'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha'yı ziyaret eden KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile bir araya geldi.

Görüşmede KİK'in gidişatına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

KİK Genel Sekreteri Hacraf'ın Katar'a gerçekleştirdiği "sürpriz" ziyaretin, Körfez krizinin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bazı bölge ülkelerinin Katar'a yönelik ablukalarının bitirilmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak Kuveyt'in desteklediği krizi çözme çabalarının henüz bir dönüm noktasına ulaşmadığını söylemişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri, kara, deniz ve hava yolunu kapatmaları ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt, bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'dan duyuru: Kaldırdık
Dünya

Libya'dan duyuru: Kaldırdık

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkede milislerin işgalinde olmayan petrol sahaları ve limanlarından mücbir sebep halini kaldırdıklarını bildird..
Selçuk Bayraktar duyurdu: Rekor başvuru yapıldı
Aktüel

Selçuk Bayraktar duyurdu: Rekor başvuru yapıldı

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’e başvuruların rekor kırdığını açıkladı...
Türkiye’nin konuştuğu kaymakamlar operasyonunun hiç bilinmeyen yönleri canlı yayında konuşuldu
Gündem

Türkiye’nin konuştuğu kaymakamlar operasyonunun hiç bilinmeyen yönleri canlı yayında konuşuldu

Türkiye’nin konuştuğu kaymakamlar operasyonunun hiç konuşulmayan ve bilinmeyen yönleri ‘Ülke Gündemi’ programında masaya yatırıldı. Avukat S..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı