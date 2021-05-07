Kiğılı'dan bayrama özel indirim fırsatı!

Türkiye’nin önde gelen erkek giyim markası Kiğılı, "Zaman; sabretme, paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme günüdür” diyerek tüketicinin yanında olmaya devam ediyor.Müşteri odaklı hizmet anlayışının mimarı Kiğılı, tam kapanma sürecinde tüketiciye destek olmaya devam ediyor.Müşterisine özel, ayrıcalıklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla sektördeki öncü yerini koruyan marka yaşamı kolaylaştıran uygulamalarını sürdürüyor.

7/24 Açık Online Mağazalar ile Ücretsiz Kargo Hizmeti

Marka tam kapanma boyunca değerli misafirlerinin sağlığı için gerekli hijyen koşullarını sağlayarak online mağazaları kigili.com ve abdullahkigili.com adreslerinden 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Ürünlerin en kısa sürede ulaşabilmesi için tüm siparişleri 1-2 gün içerisinde kargoya teslim ederek ücretsiz kargo hizmeti sağlıyor.

Bu süreçte online siparişleriniz, şikayet kaydınız gibi tüm işlemlerinizi takip etmeniz ve her türlü sorunuz için destek.kigili.com.tr adresi 7/24 hizmetinize sunuluyor. Üstelik çağrı merkezi ekibi evden çalışma modeli ile size destek olarak sizi dinlemeye devam ediyor. Mesai saatleri içerisinde 0850 250 1938 numaralı hattan Kiğılı destek ekibine ulaşabilirsiniz.