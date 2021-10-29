Kiğılı’dan 29 Ekim’e özel reklam filmi
Erkek giyim markası Kiğılı, Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümünü arşiv görüntülerinden oluşan duygusal bir reklam filmiyle kutladı.
Bir milletin kaderini taşımanın sorumluluk ve fedakârlığıyla Cumhuriyet’in kurulduğu günün koşullarına dikkat çeken film, girilen her muharebede bağımsızlık hayalinin kurulduğuna vurgu yapıyor. Zorluklar ve imkânsızlığın ortasında bağımsızlık uğruna koca bir ulusun verdiği büyük mücadelenin Cumhuriyet olduğuna dikkat çeken film, #BizeYakışanBağımsızlık mesajını işliyor.