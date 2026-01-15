  • İSTANBUL
Kiğı’da eğitime kar engeli: Okullar 1 gün tatil edildi

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kiğı’da kar yağışının ardından aşırı buzlanma ve don olayları devam ediyor. Bu çerçevede Kiğı kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle, 15 Ocak 2026 Perşembe günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini ve aynı gün kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağını duyurdu.

