Kiev'de ölü sayısı artıyor
Yıllardır devam eden savaşta Rusya’nın Kiev’e füze ve İHA’larla düzenlediği saldırılarda can kaybı artarak 6’ya yükseldi.
Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarında can kaybı arttı.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini ifade etti. Yaralıların sayısı ise 35'e yükseldi.
Rus ordusu, Kiev'e yönelik yoğun hava saldırısında enerji tesisleri, sivil altyapı ve yerleşim alanlarını hedef almıştı.