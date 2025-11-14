  • İSTANBUL
Son Haberler

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”

2 yaşındaki Aren’e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı
Yerel Kiev'de ölü sayısı artıyor
Yerel

Kiev'de ölü sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Kiev'de ölü sayısı artıyor

Yıllardır devam eden savaşta Rusya’nın Kiev’e füze ve İHA’larla düzenlediği saldırılarda can kaybı artarak 6’ya yükseldi.

Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarında can kaybı arttı.

 

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini ifade etti. Yaralıların sayısı ise 35'e yükseldi.

 

Rus ordusu, Kiev'e yönelik yoğun hava saldırısında enerji tesisleri, sivil altyapı ve yerleşim alanlarını hedef almıştı.

Türkiye'ye küstah talep: Rusya'dan doğalgaz almayı bırakın
Türkiye'ye küstah talep: Rusya'dan doğalgaz almayı bırakın

Ekonomi

Türkiye'ye küstah talep: Rusya'dan doğalgaz almayı bırakın

'Türk kargo uçağını Rusya vurdu' iddialarıyla ilgili Moskova'dan açıklama
'Türk kargo uçağını Rusya vurdu' iddialarıyla ilgili Moskova'dan açıklama

Gündem

'Türk kargo uçağını Rusya vurdu' iddialarıyla ilgili Moskova'dan açıklama

ABD'nin Rusya ve Çin'e karşı çılgın planı açıklandı!
ABD'nin Rusya ve Çin'e karşı çılgın planı açıklandı!

Teknoloji-Bilişim

ABD'nin Rusya ve Çin'e karşı çılgın planı açıklandı!

Tarih bile verdi! Rusya büyük savaşa hazırlanıyor
Tarih bile verdi! Rusya büyük savaşa hazırlanıyor

Dünya

Tarih bile verdi! Rusya büyük savaşa hazırlanıyor

1
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Sosyal Medya

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya’nın geliştirdiği ilk yapay zekalı insansı robotun tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
