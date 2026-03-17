Türkiye'de satışa çıktı! İşte JAECOO 7 Evolve 4x2 fiyatı

Türkiye SUV pazarında rekabet hız kesmeden sürerken, OMODA & JAECOO yeni modeliyle sahneye çıktı. OMODA & JAECOO, Türkiye’deki ürün gamını zenginleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, markanın iddialı modellerinden JAECOO 7’nin yeni versiyonu JAECOO 7 Evolve 4x2, Türkiye’de satışa sunuldu. Gelişmiş akıllı teknolojileri, güçlü tasarım karakteri ve sürüş performansıyla öne çıkan model, şehir kullanımındaki konforu arazi ruhuyla birleştirerek kullanıcılarına yeni bir sürüş deneyimi sunuyor.Ürün ailesine yeni katılan JAECOO 7 Evolve 4x2 modelin güçlü SUV karakterini ve ileri teknolojilerini korurken farklı kullanıcı ihtiyaçlarına daha erişilebilir bir alternatif sunuyor. Performans, konfor ve güçlü SUV kimliğini modern akıllı teknolojilerle bir araya getiren model, sürüş deneyimini daha ileri bir seviyeye taşıyor.

Mart ayına özel kampanya ile avantajlı satın alım fırsatları

Türkiye’de kullanıcılarla buluşan JAECOO 7 Evolve 4x2’demart ayına özel cazip satın alma fırsatları da sunuluyor. 2 milyon 390 bin TLkampanyalı satış fiyatı ile sunulan yeni versiyonda, kullanıcılara 300 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.Bununla birlikte modelde 200 bin TL’ye varan nakit indirim avantajı da sağlanıyor.

Sınırlı süreyle geçerli olan bu kampanya, premium off-road SUV segmentinde güçlü donanım ve gelişmiş teknolojiler sunan modele daha avantajlı koşullarla sahip olma fırsatı sağlarken, esnek finansman seçenekleriyle farklı kullanıcı beklentilerine de yanıt veriyor.

Güçlü SUV tasarımı ve akıllı teknolojiler bir arada

JAECOO 7 Evolve 4x2, markanın ikonik tasarım anlayışını modern detaylarla buluşturuyor. Geniş ön ızgara, Matrix LED farlar ve 19 inç alaşım jantlar, modele güçlü ve karizmatik bir görünüm kazandırırken SUV karakterini de vurguluyor.İç mekânda ise gelişmiş teknolojiler dikkat çekiyor. 8155 yüksek performanslı işlemci, 14,8 inç panoramik dokunmatik ekran ve W-HUD arazi tipi head-up display, sürücülere akıllı ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor.Üç farklı sürüş modu ile donatılan JAECOO 7 Evolve 4x2, günlük hayatın temposuna uyum sağlayan bir denge sunuyor. Optimize edilmiş süspansiyon sistemi ve güç aktarımı sayesinde model, şehir içi sürüş konforunu arazi koşullarındaki stabilite ile bir arada sunuyor.

Premium SUV deneyimine daha erişilebilir bir adım

JAECOO 7 Evolve 4x2’nin satışa sunulmasıyla birlikte kullanıcılar, daha erişilebilir bir fiyat seviyesinde üst düzey donanım ve gelişmiş akıllı kabin teknolojilerine sahip olma fırsatı elde ediyor. Güçlü SUV karakteri, gelişmiş teknolojileri ve farklı yol koşullarına uyum sağlayan sürüş yapısıyla model, performans, konfor ve akıllı mobiliteyi bir arada arayan kullanıcılar için kapsamlı bir çözüm sunuyor.

Mart ayına özel sunulan sınırlı süreli kampanya sayesinde kullanıcılar, JAECOO’nun ileri teknolojilerini ve üstün arazi kabiliyetini deneyimlerken premium SUV dünyasına avantajlı koşullarla adım atma fırsatı yakalıyor.