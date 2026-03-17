İşte en ideal spor yapılacak zaman dilimi... Oruçluyken spor yapılmalı mıdır?
İşte en ideal spor yapma zamanı olarak bu saatlere dikkat edilmesi çağrısı her daim geliyor...
İşte en ideal spor yapma zamanı olarak bu saatlere dikkat edilmesi çağrısı her daim geliyor...
Spor yapma rutini Ramazan ayında sekteye uğrayabilir. Uzmanlara göre Ramazan ayında sporu bırakmak kilo alımına yol açar. Bu nedenle orta düzeyde spora ve hafif beslenme alışkanlıklarına devam edilmeli. İşte detaylar...
Ramazan ayında sporu bırakmak yerine doğru saatlerde ve hafif-orta yoğunlukta yapmak, hem formu korumaya hem de sağlığa katkı sağlıyor. Uzman görüşlerine göre en ideal zaman iftardan 1-2 saat sonrası.
Ramazan ayında spor yapmak, doğru zamanlama ve yoğunlukla hem sağlığı korur hem de formu sürdürmeye yardımcı olur.
Uzman diyetisyenler, spor hekimleri ve fitness eğitmenlerinin önerilerine göre, oruç tutarken egzersiz planı vücudun enerji dengesi, sıvı alımı ve sindirim sürecine göre ayarlanmalıdır.
Uzmanların büyük çoğunluğu, iftardan 1-2 saat sonra yapılan egzersizi en ideal ve güvenli zaman olarak gösteriyor. Bu dönemde vücut iftarda aldığı besin ve sıvıyla enerji toplamış, sindirim kısmen tamamlanmış oluyor; böylece ağırlık çalışmaları, direnç antrenmanları veya orta tempolu kardiyo daha verimli ve risksiz gerçekleşiyor.
İkinci tercih ise iftara 30-60 dakika kala hafif tempolu, yürüyüş, yoga, pilates, esneme gibi aktiviteler.
Bu saatlerde vücut yağ depolarını daha kolay kullanabildiği için yağ yakımı odaklı kişiler tercih edebiliyor. Ancak yoğun egzersizden kaçınılmalı; tansiyon düşmesi veya halsizlik riski artabiliyor.
AĞIR SPORDAN KAÇINMALI Sahurdan hemen sonra veya günün en sıcak saatlerinde ağır spor yapılması genellikle önerilmiyor. Uyku düzeni bozulabilir, gün boyu susuzluk performansı düşürebilir ve toparlanmayı zorlaştırabilir.
EGZERSİZ UZUN TUTULMAMALI Amaç 'rekor kırma' değil, formu koruma ve sağlığı destekleme olmalı. Egzersiz yoğunluğunu hafif-orta seviyede tutulmalı. Uzun süreli veya aşırı ağır antrenmanlardan uzak durulmalı.
DENGELİ BESLENME İŞİN ANAHTARI İftar ile sahur arasında bol su ve dengeli beslenme şart. Herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka doktor veya diyetisyene danışmalı. RAMAZAN'DA SPORA ARA VERİLMEYECEK Ramazan'da sporu tamamen bırakmak yerine akıllıca planlayarak metabolizmayı canlı tutmak mümkün. Uzman görüşleri, iftar sonrası 1-2 saatlik pencerenin hem performans hem de sağlık açısından en dengeli zaman olduğunu vurguluyor.
