Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bu detayı not edin! İşte yeşillikleri 3 hafta yemyeşil saklamanın sırrı!

Pazardan alıp eve getirdiğiniz yeşillikler beklenmedik bir şekilde soluyor mu? İşte bu yöntemle bu artık ortadan kalkacak.

Pazardan alınan maydanoz, dereotu, nane, marul ve roka gibi yeşillikler birkaç günde solup çöpe gitmeye son veriyor. Anadolu’da nesillerdir uygulanan, modern mutfaklarda unutulmuş basit bir saklama tekniğiyle yeşilliklerinizi taze tutun.

Anadolu’da nesillerdir uygulanan, modern mutfaklarda unutulmuş basit bir saklama tekniğiyle yeşilliklerinizi tam 3 hafta boyunca ilk günkü çıtırlığında tutabilirsiniz.

Mutfak masraflarını yarı yarıya düşürmek, doğru saklama yöntemlerinden geçiyor. Pazardan aldığınız ve birkaç güne solup giden yeşillikleri çöpe atmaya son veriyoruz.

Çoğumuz eve gelir gelmez poşetiyle dolaba attığımız sebzelerin neden bu kadar çabuk bozulduğunu anlamıyoruz.

Aslında çözüm, buzdolabına koymadan önce yapacağınız 5 dakikalık bir hazırlıkta gizli.

Yeşilliklerin en büyük düşmanı nemdir. Ancak onları tamamen susuz bırakmak da kurumalarına neden oluyor. İşte profesyonel aşçıların ve köy büyüklerinin uyguladığı denge rehberi.

Yeşillikleri saklamadan önce içindeki sararmış ya da çürümüş yaprakları mutlaka ayıklayın. Tek bir çürük yaprak, tüm demeti bir gecede bozabiliyor.

Eğer hemen kullanmayacaksanız sebzeleri asla yıkamayın. Nem, bakterilerin üremesi için zemin hazırlıyor.

Maydanoz, dereotu ve nane gibi saplı bitkileri, diplerine çok az su koyduğunuz bir cam kavanoza çiçek buketi gibi yerleştirin. Üzerine bir buzdolabı poşeti geçirerek dolaba kaldırın.

Marul ve roka gibi geniş yapraklıları bir kağıt havluya sarın ve kilitli bir saklama kabına koyun. Kağıt havlu fazla nemi hapsederken sebzenin kurumasını da önleyecektir.

