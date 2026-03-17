Spil Dağı’nda kardelenler 2.kez açtı! Koparmanın cezası tam 699 bin TL

Spil Dağı Milli Parkı’nda baharın habercisi kardelenler, bu yıl aynı sezon içinde ikinci kez açtı. Farklı flora ve faunasıyla dikkat çeken Spil Dağı Milli Parkı'nda genellikle şubat ayının sonu ile mart ayının başında açan kardelen çiçekleri bu yıl ikinci kez çiçek açtı. Kardelenlerin aynı sezon içerisinde ikinci kez açması Spil Dağı Milli Parkı'nda nadir görülen bir durum olurken, benzer olay geçtiğimiz yıl da mart ayı başında yaşanmıştı.

Mineral bakımından zengin toprakları tercih eden kardelen çiçeklerinin, toprağın nemli ve humuslu olması halinde yaklaşık üç ay boyunca çiçeklerini sergileyebildiği biliniyor. Ancak bu durumun Spil Dağı Milli Parkı'nda oldukça nadir gerçekleştiği ifade ediliyor.

Nevruz öncesi görenleri şaşırtan manzara

Bu yıl kar yağışının oldukça az görüldüğü Spil Dağı Milli Parkı'nda son kar yağışı 9 Ocak tarihinde gerçekleşti ve kar örtüsü yalnızca birkaç gün kaldı. Daha sonra birkaç kez karla karışık yağmur yağmasına rağmen yerde kalıcı kar oluşmadı.

Geçtiğimiz yıl ocak ayı ortasında çiçek açan kardelenler, bu yıl da ilk cemrenin (20 Şubat) havaya düşmesine yaklaşık üç hafta kala açmıştı. Bahar Bayramı olarak bilinen Nevruz öncesinde ikinci kez açan kardelenler, iklim şartlarındaki değişimin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu çiçeği sakın kopartmayın

Spil Dağı Milli Parkı zirvesinde kar olmamasına rağmen açan kardelenler doğaseverlerin ilgisini çekerken, yetkililer ise vatandaşları koparma konusunda uyardı.

Kardelenlerin doğadan koparılmasının biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini belirten yetkililer, aynı zamanda ağır idari para cezası uygulandığını vurguladı. Buna göre 2025 yılında 557 bin 212 TL olan kardelen koparma cezası, 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL'ye yükseldi.

Koruma altındaki kardelen çiçeklerini koparmanın cezası 2022 yılında 109 bin 593 TL iken, 2023 yılında yüzde 122,93 artışla 244 bin 315 TL'ye, 2024 yılında yüzde 58,46 artışla 387 bin 142 TL'ye, 2025 yılında yüzde 43,93 artışla 557 bin 212 TL'ye yükselmişti. 2026 yılında ise ceza miktarı 699 bin 245 TL olarak uygulanmaya başlandı.