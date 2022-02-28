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Dünya Kiev yakınlarında patlama! Gece gündüze döndü
Dünya

Kiev yakınlarında patlama! Gece gündüze döndü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirildi. Başkent Kiev’in Rusya tarafından balistik füze ile vurulduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 21:55:00 -

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.

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