Kiev Büyükelçiliği’nden Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çağrı!
Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği’nden Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden çağrı yapıldı.
YENİ AKİT ANKARA
Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği’nden Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.
Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çağrıda, “Değerli vatandaşlarımız, Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.