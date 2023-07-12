Kıdemli Analist: Paranızı altına yatırın diyerek tahminini duyurdu! Altın fiyatları için güncel tahminler!

Altın fiyatları için güncel tahminler gelmeye devam ediyor. Federal Rezerv’in agresif para politikalarını yaz boyunca sürdürmesi beklentiler dahilinde. Bu yüzden altın piyasası ons başına 1.950 doların altında sıkışmış durumda. Ancak bir piyasa stratejistine göre fiyat hareketinin anlamı var. Yatırımcıların altında çekirdek bir pozisyon oluştururken bakmaları gereken bir faktör.

Kıdemli Analistlerden Altın Fiyatları İçin Güncel Tahminler!

Faiz artışları altın fiyatları için negatif faktör

Invesco’nun baş küresel piyasa stratejisti Kristina Hooper altın fiyatları için açıklamalar yaptı. Piyasalar Federal Rezerv’in bu ay içinde faiz oranlarını 25 baz puan daha artırmasını bekliyor. Buna göre Hooper’a göre bu durum altının zorlu bir ortamla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Ancak altın sahip olunması gereken önemli bir stratejik varlık olmaya da devam ediyor.

Yatırımcılar piyasada artan risklere karşı kendilerini korumak için fırsatlar arıyor. Hooper bu durumun altının yakın vadede iyi desteklenmeye devam edeceği anlamına geldiğini belirtiyor. ABD ekonomik faaliyeti, FED’in 40 yıllık sürede en agresif sıkılaştırma döngüsü karşısında nispeten dirençli oldu. Ancak Hooper, bu yıl tüketici talebini yönlendiren aşırı tasarrufların kurumaya başladığını da sözlerine ekledi. Hooper, ekonomistlerin artan faiz oranlarının ekonomi üzerindeki gecikmeli etkisini hala tam olarak bilmediklerini söyledi.

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Yazının devamında, bu hafta önemli teknik gelişmelere hazırlanan 3 projeye göz atalım. İlk olarak SHIB, Şubat ayının başında azalan bir trend kanalına girerek fiyatını yıllık açılış seviyesinin altına çekti. Ancak, hafta sonu bu kanaldan bir atılım gerçekleşti ve potansiyel bir tersine dönüşün sinyalini verdi.

Bununla birlikte, kopuşun onayı hala beklemede. Shiba Inu fiyatı dün trend kanalının üzerinde kalmayı başarırken, boğalar hala 0,00000834 dolardaki %23,6 Fibonacci seviyesine doğru ani bir hareket yapmaktan çekiniyor. Bunun üzerinde bir kırılma, bir trend değişikliğinin teyidi olacak.

Büyüme beklentileri

Hooper ayrıca Invesco’nun büyümenin yavaşlamasını beklediğini vurguluyor. Ancak ABD’nin derin ve uzun süreli bir resesyondan kaçınma yolunda olduğunu ifade ediyor. Diğer taraftan koşulların daha da kötüleşebileceğine dair hala riskler olduğunu da sözlerine ekledi.

Hooper, resesyon tehdidi, artan jeopolitik riskler ve daha geniş çaplı dolarsızlaşma eğilimi içinde merkez bankası altın talebinin, altın fiyatlarını yılsonuna kadar ons başına 2.000 dolara geri çekebilecek faktörlerden sadece birkaçı olduğunu söyledi. Mevcut fiyatlarda bile altının hala çok değerli olduğunu da sözlerine ekledi. Hooper bu noktada “önümüzdeki yıl içinde fiyatları yukarı çekebilecek bir dizi katalizör var. Dolayısıyla, altın oldukça pahalı gibi. Ancak, kısa vadede bunun bir önemi yok” diyor.

Fiyatlarda yükseliş

Enflasyondaki düşüş altın piyasasına yeni bir soluk getirdi. Buna göre altın fiyatları son dört haftanın en yüksek seviyesine geldi. Buna göre ons başına 1.940 dolar seviyesindeki ilk direnci test etti. Altın fiyatlarındaki yükseliş bir gelişmeye bağlıydı. Pazartesi günü New York Merkez Bankası’nın Haziran ayı Tüketici Beklentileri Anketi’nde bir yıllık enflasyonun Mayıs ayında bildirilen %4,1’den %3,8’e çekildiğini açıklamasının ardından geldi. Bu, Nisan 2021’den bu yana görülen en zayıf enflasyon rakamı oldu.

Bu arada ekonomistler, enflasyona önemli bir katkı sağlayan bir faktöre dikkat çekiyor. Buna göre ikinci el araç fiyatlarının Mayıs ayında keskin bir düşüş kaydettiğini de belirttiler. Manheim Kullanılmış Araç Değer Endeksine göre fiyatlar %10,3 düştü. Buna göre kayıtlara geçen en büyük düşüşlerden birini yaşadı. Endeks ayrıca kullanılmış araç fiyatlarının son üç aydır düştüğünü gösteriyor. Bazı ekonomistler ve piyasa analistleri, kullanılmış araç arzı devam ettiğine dikkat çekiyor. Bunun şaşırtıcı bir deflasyon sinyali olduğunu söylüyorlar. Ancak talep zayıfladıkça satılık yeni araç arzı artıyor.

Tüm gözler verilerde

Şimdi tüm gözler Çarşamba günkü Tüketici Fiyat Endeksinde. Konsensüs tahminlerine göre, ekonomistler yıllık tüketici fiyatlarının Mayıs ayında bildirilen %4’ten %3,1’e gelmesini bekliyor. Zayıf enflasyon verisi faiz oranı beklentileri üzerinde hemen bir etki yaratmıyor. CME FedWatch Aracı, piyasaların bu ayın sonunda Federal Rezerv’den 25 baz puanlık bir artış beklemeye devam ettiğini gösteriyor.

Ancak bazı analistler, zayıf enflasyonun Temmuz ayındaki hamlenin bu sıkılaştırma döngüsünün sonuncusu olabileceği anlamına gelebileceğini söyledi. Federal Rezerv’in para politikasının zirveye ulaştığına dair beklentiler, 10 yıllık tahvil getirilerinin %4’ün altına düşmesine neden oldu. Aynı zamanda ABD Dolar Endeksi’nde de önemli bir zayıflık görülüyor.

Dolar endeksi ve altın fiyatları

USD Endeksi 102 seviyesindeki desteğin altına düştü. Şu anda 101.833 puanla iki ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Aynı zamanda, seansın en yüksek seviyelerinden gerileyen Ağustos vadeli altın kontratları, gün içinde %0,25 artışla en son ons başına 1.935,80 dolardan işlem gördü. Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, bir araştırma notunda altın fiyatlarının 21 günlük hareketli ortalamasında işlem gördüğünü söyledi. Hansen, fiyatların ons başına 1.939 doların üzerinde tutunabilmesi halinde, bunun 1.958 dolardaki ana dirence geri dönüş sinyali verebileceğini de sözlerine ekledi.

Hansen altının yeni bir yükseliş ivmesi yakalaması için 1.960 doların üzerine çıkması gerektiğini söyledi. Barchart.com’da kıdemli piyasa analisti olan Darin Newsom, fiyatların ons başına 1.942 doların üzerinde tutunabilmesi halinde yakın vadede yenilenmiş bir alım ilgisi görmeyi beklediğini söyledi. OANDA’da kıdemli İngiltere ve Avrupa piyasa analisti olan Craig Erlam, altının daha yüksek bir kırılmaya hazır olup olmadığının hala belirsiz olduğunu söyledi.

Erlam Salı günü yayınladığı bir notta, “Görünüşe göre altın boğaları kendilerine biraz daha güveniyor. Ancak Mayıs sonu ve Haziran ayının ilk yarısında kayda değer bir destek alanı olan 1.940 dolar hala bir test teşkil ediyor. Mayıs ayındaki yüksek seviyelerden bu kadar güçlü bir geri çekilmenin ardından düzeltici bir hareket görüyor olabiliriz. Ancak yarın yine güçlü bir enflasyon rakamı onu bir kez daha aşağı çekebilir.” diyor.

Enflasyon baskıları

kriptokoin'e göre: Enflasyon baskıları azalmış durumda. Ancak bazı analistler daha yüksek tüketici fiyatları tehdidinin tamamen ortadan kalkmadığını söyledi. MarketGauge’da ticaret eğitimi ve araştırma direktörü olan Michele Schneider bu noktaya değiniyor. Mevcut enflasyon konuşmalarını sayı hesaplamasından başka bir şey olarak görmediğini belirtiyor. Ayrıca gerçek dünya koşullarını yansıtmadığını vurguluyor. Schneider, petrol fiyatlarının son bir ayın en yüksek seviyesinden işlem görmeye devam ettiğini ifade ediyor.

Schneider, ABD’de tüketici fiyatları düşüyor olsa da, küresel enflasyon baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, küresel enflasyonun endişe kaynağı olmaya devam ettiğinin bir işareti olarak İngiltere’deki ücret artışının altını çizdi. Salı günü Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere’de temel ücretlerin %7,3 oranında arttığını açıkladı. Raporda, bunun %7,7’lik pandemi dönemi dışında özel sektör ücret artışında kaydedilen en güçlü artış olduğu kaydedildi.

Altın fiyatları ve jeopolitik belirsizlikler

Enflasyonun yanı sıra Schneider, jeopolitik belirsizliğin yüksek seyretmesine dikkat çekiyor. Bu nedenle altının cazip bir güvenli liman varlığı olmaya devam ettiğini söyledi. Schneider, NATO müttefiklerinin İsveç’te bir zirveye katılmasıyla altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini söyledi. Altın Salı günü yükselişe geçti. Ancak Schneider, kazançların sürdürülebilir olması için gümüşün de ralliye katılmasını istediğini söyledi. Gümüş mütevazı bir satış baskısı görüyor. Buna göre Eylül vadeli gümüş kontratları gün içinde %0,13 düştü. Ons başına 23,315 dolardan işlem görüyor.