Kıdem tazminatım ne kadar? Kıdem tazminatı hesaplama

2021 yılı asgari ücret tutarı brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Yeni Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatı tavan fiyatlarında da artış yaşandı. Buna göre 2021 yılı doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi. Kıdem tazminatı alabilmek için son iş yerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Peki 2021 yılı için asgari ücretle çalışan birinin 2 yılllık kıdem tazminatı ne kadar?

Kıdem tazminatım ne kadar?

Yeni senede kıdem tazminatı da değişti ve tazminat tavanı arttı. Kıdem tazminatı, aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi çalışanın haklarından oluşan giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor. Her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanıp, çalışana tazminat olarak ödeniyor. Bir yıldan artan çalışma süresi için de aynı hesap yapılıyor. Ancak kıdem tazminatının bir üst sınırı var; 2021 yılının ocak-haziran dönemi için tazminat tavanı 7.638.96 olarak belirlendi. Çalışan ne kadar yüksek maaş alırsa alsın işveren, bu rakamın üzerinde tazminat ödemez. Misal verecek olursak, asgari ücretli biri, aynı işyerinde 10 yıldır çalışıyorsa alacağı tazminat tutarı 35.775 TL'dir.

Kıdem tazminatı alma şartları neler?

Kıdem tazminatı, almak için bazı yasal şartları yerine getirilmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatı talep edebilmek için kural olarak işçinin aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması gerekmektedir.

İşçi , işveren tarafından, haklı bir neden olmadığı halde işten çıkarılmış ise,

✓ İşçi, sağlık sebepleri ya da işverenin ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı hareketleri gibi haklı bir nedene istinaden veya zorlayıcı sebepler nedeniyle işi bırakmış ise,

✓ İşçi, askerlik görevini yapmak maksadıyla işten ayrılmış ise,

✓ İşçi emekliliğe hak kazanmış ya da emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile sigortalılık süresini doldurmuş ise,

✓ İşçi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işi bırakmış ise, (haklı neden)

✓ İşçi vefat ederse yasal mirasçıları da kıdem tazminatını talep edebilirler. (Yasal mirasçılar hakkında detaylı bilgi için miras nasıl paylaşılır başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.)

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı işçinin son ücreti üzerinden hesaplanır. Bu ücret brüt ücret yani vergi, sigorta primi gibi kesintiler yapılmadan önceki ücrettir. Kıdem tazminatı giydirilmiş ücret (geniş anlamda ücret ) üzerinden hesaplanır. Asıl ücretten başka para ve para ile ölçülebilen sözleşmeden ve kanunlardan doğan ikramiye, prim, yakacak, gıda, giyim, aile çocuk, konut yardımı gibi çıkarlar da kıdem tazminatı miktarının belirlenmesinde göz önünde tutulur. Bunun için bu çıkarların süreklilik arz etmesi gerekir. Yüksek maaş alan işçilerin kıdem tazminatı hesaplamalarına bir üst sınır getirilmiştir. Buna göre kıdem tazminatı hesaplanırken esas alınan maaş miktarı en yüksek devlet memurunun maaşını geçemez.