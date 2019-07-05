Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar 2019 zamlı emekli maaşları son dakika ne kadar oldu

Memur gösterge katsayısı Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanana kadar hesaplanmış net maaşlar ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran'da TÜFE aylık yüzde 0,03 yıllık yüzde 15,72 oldu. Emekli ve memur temmuz zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti de belli oldu. İşte zamlı memur, emekli maaşları ve yeni kıdem tazminatı tavan ücreti son dakika haberlerine göre, Ocak ayında 6 bin 17 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavan ücreti de yüzde 6 artırıldı. Böylece kıdem tazminatında tavan ücret 363 lira artırılarak 6 bin 380 liraya yükseltildi.

Haziran ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0.03 artması sonrası, yıllık enflasyon yüzde 15.72 oldu. Bu rakam sonrası SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5,01 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6,01 oranında artırılacak. Ocak ayında 6 bin 17 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavan ücreti de yüzde 6 artırıldı. Böylece kıdem tazminatında tavan ücret 363 lira artırılarak 6 bin 380 liraya yükseltildi. Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu. Çalışanlar için temmuz-aralık 2019 döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tutarı belli oldu. 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.379,86 liraya yükseltildi.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır

İşçinin hak ettiği kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadardır. Dolayısıyla, 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatına hak kazanır. 1 yılın altındaki süreler için orantılı olarak hesaplama yapılır. İşçinin brüt ücreti hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dahil edilir. Bu sebeple, kasa tazminatı, yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler de işçinin brüt ücretine dahil edilir ve bu ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. Diğer yandan, işçiler kıdem tazminatlarını o işverenin işyerinde geçirdikleri süre üzerinden alırlar.

Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur gösterge katsayısı Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanana kadar hesaplanmış net maaşlar şu şekilde:

Müsteşar: 14.093 TL (Zam miktarı 799 TL)

Genel müdür: 12.393 TL (Zam miktarı 703 TL)

Öğretmen: 5.022 TL (Zam miktarı 285 TL)

Başkomiser: 6.511 TL (Zam miktarı 369 TL)

Polis memuru: 5.698 TL (Zam miktarı 323 TL)

Uzman doktor: 7.747 TL (Zam miktarı 439 TL)

Hemşire: 4.871 TL (Zam miktarı 276 TL)

Mühendis: 6.651 TL (Zam miktarı 377 TL)

Profesör: 10.707 TL (Zam miktarı 607 TL)

Avukat: 6.350 TL (Zam miktarı 360 TL)

En düşük maaş 3.676 TL (Zam miktarı 208 TL)

Temmuz 2019 (%5.01) zam miktarı

SSK 2008 öncesi 2.000 TL 96 TL

SSK 2008 sonrası 1.181 TL 56 TL

Tarım Bağ-Kur 1.332 TL 63 TL

Esnaf Bağ-Kur 1.688 TL 80 TL