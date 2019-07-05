0553 313 94 23

Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar 2019 zamlı emekli maaşları son dakika ne kadar oldu

Memur gösterge katsayısı Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanana kadar hesaplanmış net maaşlar ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşları son dakika ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran'da TÜFE aylık yüzde 0,03 yıllık yüzde 15,72 oldu. Emekli ve memur temmuz zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti de belli oldu. İşte zamlı memur, emekli maaşları ve yeni kıdem tazminatı tavan ücreti son dakika haberlerine göre, Ocak ayında 6 bin 17 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavan ücreti de yüzde 6 artırıldı. Böylece kıdem tazminatında tavan ücret 363 lira artırılarak 6 bin 380 liraya yükseltildi. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

05 Temmuz 2019 Cuma 15:07
Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar 2019 zamlı emekli maaşları son dakika ne kadar oldu

Memur gösterge katsayısı Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanana kadar hesaplanmış net maaşlar ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran'da TÜFE aylık yüzde 0,03 yıllık yüzde 15,72 oldu. Emekli ve memur temmuz zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti de belli oldu. İşte zamlı memur, emekli maaşları ve yeni kıdem tazminatı tavan ücreti son dakika haberlerine göre, Ocak ayında 6 bin 17 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavan ücreti de yüzde 6 artırıldı. Böylece kıdem tazminatında tavan ücret 363 lira artırılarak 6 bin 380 liraya yükseltildi. 

Haziran ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0.03 artması sonrası, yıllık enflasyon yüzde 15.72 oldu. Bu rakam sonrası SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5,01 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6,01 oranında artırılacak. Ocak ayında 6 bin 17 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavan ücreti de yüzde 6 artırıldı. Böylece kıdem tazminatında tavan ücret 363 lira artırılarak 6 bin 380 liraya yükseltildi. Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu. Çalışanlar için temmuz-aralık 2019 döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tutarı belli oldu. 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.379,86 liraya yükseltildi.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır

İşçinin hak ettiği kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadardır. Dolayısıyla, 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatına hak kazanır. 1 yılın altındaki süreler için orantılı olarak hesaplama yapılır. İşçinin brüt ücreti hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dahil edilir. Bu sebeple, kasa tazminatı, yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler de işçinin brüt ücretine dahil edilir ve bu ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. Diğer yandan, işçiler kıdem tazminatlarını o işverenin işyerinde geçirdikleri süre üzerinden alırlar.

Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur gösterge katsayısı Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanana kadar hesaplanmış net maaşlar şu şekilde:

Müsteşar: 14.093 TL (Zam miktarı 799 TL)

Genel müdür: 12.393 TL (Zam miktarı 703 TL)

Öğretmen: 5.022 TL (Zam miktarı 285 TL) 

Başkomiser: 6.511 TL (Zam miktarı 369 TL) 

Polis memuru: 5.698 TL (Zam miktarı 323 TL)

Uzman doktor: 7.747 TL (Zam miktarı 439 TL) 

Hemşire: 4.871 TL (Zam miktarı 276 TL)

Mühendis: 6.651 TL (Zam miktarı 377 TL) 

Profesör: 10.707 TL (Zam miktarı 607 TL) 

Avukat: 6.350 TL (Zam miktarı 360 TL)

En düşük maaş 3.676 TL (Zam miktarı 208 TL) 

Temmuz 2019 (%5.01) zam miktarı

SSK 2008 öncesi 2.000 TL 96 TL 

SSK 2008 sonrası 1.181 TL 56 TL

Tarım Bağ-Kur 1.332 TL 63 TL

Esnaf Bağ-Kur 1.688 TL 80 TL 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:07
  1. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar 2019
  2. zamlı emekli maaşları son dakika ne kadar oldu
  3. kıdem tazminatı tavanı 2019
  4. kıdem tazminatı tavanı
  5. kıdem tazminatı tavanı hesaplama
  6. kıdem tazminatı hesaplama 2019
  7. kıdem tazminatı tavan 2019
  8. kıdem tazminatı tavanı 2019 tahmini
  9. kıdem tazminatı 2019
  10. kıdem tazminatı tavanı 2019'da ne olacak
  11. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göztepe Stadı’nın kapasitesi artıyor
    1. Göztepe Stadı’nın kapasitesi artıyor
    2. Mersin’de sahte rakıdan etkilendikleri..
    3. (Özel Haber) Soner Demirtaş:..
    4. Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına..
    5. Türkiye ile Japonya arasında..
    6. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden..
    7. Kefken kampı Türkiye’nin 81 ilinden..
    8. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    9. ﻿Manisa'da arının soktuğu çiftçi..
    10. 5 bin 500 çocuk Esenler’ deki piknikte..
    11. Başkan Akın çalışmalar hakkında esnafı..
    12. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar..
    13. Mevsimlik işçilere diş sağlığı..
    14. Amed Sportif Faaliyetler’den sosyal..
    15. TFF Yönetim Kurulu üyeleri Trabzon'da
    16. Kapısını kapatmayanlara sinirlenip..
    17. Hindistan'da leopar saldırısı: 1 ölü
    18. Köpeğe çarpan otomobil şarampole..
    19. Kayseri'de 7,5 milyon yıllık zürafa..
    20. Göztepe'nin yeni stadının kapasitesi..
    21. Yakutiye Belediyesi fırınları denetledi
    22. Kırkpınar’ın yiğit pehlivanları..
    23. Kars’ta, “Daha İyi Bir Dünya için..
    24. Husi heyeti Umman'da BM Yemen..
    25. Nallıhan’da Türk müziği konseri
    26. Seyir halinde emniyet kemerini..
    27. Vali Deniz, şehit ve gazi derneklerini..
    28. Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak..
    29. Alkol satışı yapan iş yerlerine denetim
    30. TFF Merkez Hakem Kurulunda görev..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik