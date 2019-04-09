Kick boksta Ordu’ya 5 madalya

Antalya’da düzenlenen 4. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası Turnuvası’nda Ordu Büyükşehirspor Kulübünden Hilal Hekim 70 kg’da Genç Bayanlar Light Contact branşında rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı.

4-7 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 4. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası Turnuvası’na 8 sporcu ile katılan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü, büyük bir başarı ile 5 madalya kazandı.

27 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katıldığı turnuvada Ordu Büyükşehirspor Kulübü sporcularından Hilal Hekim, 70 kg Genç Bayanlar Light Contact branşında birinciliği alarak altın madalya kazandı. Point Fight branşında ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Yine genç bayanlarda Aylin Mechler, Genç Bayanlar Light Contact branşında +70 kg’da ikinci olarak gümüş madalya ve Point Fight branşında ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Genç Erkekler Light Contact braşında Efe Güven de 69 kg’da üçüncü olarak bronz madalya elde etti.