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Kick boksçulardan Eshab-ı Kehf ziyareti

- Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan sporcular, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti

04 Mart 2019 Pazartesi 12:34
Kick boksçulardan Eshab-ı Kehf ziyareti


KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gelen sporcular, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne ziyarette bulundu.

Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona için ilçeye gelen 55 ilden yaklaşık 600 sporcu, "Yedi Uyurlar" mağarasını ziyaret edip Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni gezdi.

Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın kıyasıya mücadeleyle devam ettiğini, boş zamanlarda da ilçenin kültürel ve doğal güzelliklerini görmeye çalıştıklarını söyledi.

Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etmekten dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getiren Demir, sporcuları ağırlayan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'e ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Afşin Belediye Başkanı Güven ise şampiyona için Afşin'e gelen sporcu ve teknik heyetleri Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde ağırladıklarını belirtti.

Büyük bir organizasyona ilçede ev sahipliği yaptıklarını anlatan Güven, şampiyonanın aynı zamanda ilçenin tanıtımına da önemli katkısının olacağını ifade etti.

Sporcular ve teknik heyetin Eshab-ı Kehf'i ziyaretinin de önemli olduğunu aktaran Güven, "UNESCO listesinde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyemiz bizim için çok önemli. Sporcularımıza Eshab-ı Kehf'i tanıttık. Bu kardeşlerimiz memleketlerine döndükleri zaman gönüllü elçilerimiz olacak." diye konuştu.

Antalya kick boks grubu antrenörü Mustafa Yakıcı ise Afşin'de bulunan Eshab-ı Kehf'in herkesin gelip görmesi gereken bir tarihi mekan olduğunu belirterek, "Sporcularımız dua etti. Burası ruhumuzun dinlendiği, huzur ve mutluluk veren bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:34
  1. "Afşin Eshab-ı Kehf'te
  2. Kahramanmaraş
  3. Kick Boks Sporcularını Ağırladı
  4. UNESCO Adayı Eshab-ı Kehf

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