Kick boks müsabakalarından altın ve bronz madalyayla döndüler

Erzurum’da 1-7 Temmuz tarihleri arasında 4 bin sporcunun iştirâkiyle yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Mudanyalı Bilal Dural Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 1-7 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden yaklaşık 4 bin sporcunun iştirakiyle Erzurum’da yapıldı. Şampiyonaya Mudanya Klas Spor Kulübü’nden katılan 54 kiloda Bilâl Dural, Low Kick Dünya Şampiyonası için yapılan elemelerde rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Bilâl Dural, eylül ayında Bosna Hersek’te yapılacak "Dünya Büyükler Low Kick Kickboks Şampiyonasında millî sporcu olarak Türkiye’yi temsil edecek.

Klas Spor kulübü, şampiyonadan 1 altın,2 bronz madalya ile dönmenin sevincini yaşıyor. Antrenör Necati Şimşek, “Şampiyon Bilâl Dural haricinde Emir Cengiz ve Hazal Altuntaş’ı da tebrik ediyorum. Kendilerinden daha büyük başarılar bekliyorum” diyerek kazanılan başarıyı Mudanya ve Bursa sporuna armağan ettiğini söyledi.