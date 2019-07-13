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Kibritle oynayan 6 yaşındaki çocuk yatağı tutuşturdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yatakta kibritle oynayan 6 yaşındaki çocuk, yatağı tutuşturarak yangına sebep oldu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:18
Kibritle oynayan 6 yaşındaki çocuk yatağı tutuşturdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 6 yaşındaki çocuk, kibritle oynarken yatağı tutuşturdu. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürürken, alevlere müdahale etmeye çalıştığı sırada dumandan etkilenen anneanne Tülin Yavuz, hastanede tedaviye alındı. 

Olay, öğleden sonra, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi. 6 yaşındaki çocuk, iddiaya göre kibritle oynarken yatağı tutuşturdu. Yatak bir anda alev alırken durumu fark eden çocuğun annesi ve anneannesi Tülin Yavuz durumu fark etti. Bir yandan alevlere müdahale eden ikili, bir yandan da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen yatak dışarı atıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen Tülin Yavuz, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:18
  1. Kocaeli
  2. Gebze ilçesi
  3. yangın
  4. yangın söndürme çalışmaları

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