Kıbrıs'taki patlak veren rüşvet, yasadışı para skandalı: Halkın tepkisi de büyüyor! Güven krizi...

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) patlak veren rüşvet ve yasadışı para skandalı, siyasi arenayı sarsmaya devam ediyor. AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen adada, Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides'in çevresini saran iddialar, muhalefetin sert tepkilerine ve kamuoyunda güven bunalımına yol açtı.

Sosyal medyada yayılan gizli kamera görüntüleri, seçim kampanyasının yasadışı finansmanını, Rus oligarklara AB yaptırımlarını delme vaadlerini ve iş insanlarının "bağış" karşılığında devlet erişimini konu alıyor.

Hükümet, videoları "kurgu ve montaj" olarak nitelendirirken, muhalefet kapsamlı soruşturma ve istifalar talep ediyor.

Skandal, eski Enerji Bakanı George Lakkotrypis, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Direktörü ve Christodoulides'in kayınbiraderi Charalambos Charalambous ile iş insanı Giorgos Chrysochos'un yer aldığı konuşmaları içeren bir video ile başladı. Videoda, seçim kampanyası için milyon euroluk sınırların nakit para ile aşıldığı, First Lady Philippa Karsera'nın sosyal projelerine yapılan bağışların yatırım engellerini kaldırdığı ve Rus şirketlerinin AB yaptırımlarından muaf tutulacağı gibi iddialar yer alıyor.

SKANDALIN SİMGELERİ

Lakkotrypis'in "Başkanla görüştükten sonra ofisine gidebiliriz" ve Chrysochos'un "Başkan benim kız arkadaşım gibi" ifadeleri, skandalın simgelerinden biri haline geldi.

Son gelişmelerde, Charalambous görevinden istifa etti. Rum medyasına göre, bu istifa videonun yarattığı baskının doğrudan sonucu. Eski Bakan Lakkotrypis'in de benzer bir adım attığı bildiriliyor. Polis, videonun kaynağı ve gerçekliği konusunda soruşturma başlattı.

Hükümet Sözcüsü, iddiaları "ülkenin itibarını zedelemeyi amaçlayan hibrit saldırı" olarak tanımladı ve "yabancı müdahale" ihtimalini gündeme getirdi.

Bazı medya organları, videoda Türkçe ifadelerin kullanılmasını "Türk izi" olarak yorumladı, ancak uzmanlar bunu "hedef şaşırtma" taktiği olarak değerlendiriyor.

ANKETLER ALARM VERİYOR

Alpha TV'nin yayınladığı son ankete göre, halkın yüzde 58'i Christodoulides'in imajının "ağır darbe" aldığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 71'i videoyu izlediğini ve "olumsuz düşünceye" sahip olduğunu belirtiyor.

Yüzde 37'si "utanç ve hayal kırıklığı" hissederken, yüzde 13'ü olayı "yolsuzluk döngüsünün parçası" olarak görüyor. Ankette, hükümetin "komplo" savunması da inandırıcı bulunmuyor.

Muhalefet partileri, First Lady'nin fonunun derhal kapatılmasını ve bağımsız denetime açılmasını talep ediyor. Yunan medyası da skandala geniş yer vererek, Christodoulides'in istifasının gündemde olabileceğini öne sürüyor.

SANATSAL TEPKİ:KIZ ARKADAŞIM

Gazeteci Sefa Karahasan’ın X paylaşımında yer alan ünlü Rum ressam George Gabriel'in son tablosu, Chrysochos'un "kız arkadaşım gibi" sözünü ironik bir şekilde yansıtıyor: Christodoulides'i kırmızı elbise içinde sigara içerken gösteren eser, dumanı Kıbrıs haritası şeklinde betimliyor. Politis gazetesi, tabloyu "sanatsal bir eleştiri" olarak nitelendirdi ve "Sadece nakit" ifadesini vurguladı. Bu eser, adada büyük tartışma yarattı ve skandalın kültürel boyutunu öne çıkardı.

AB Dönem Başkanlığı'nı devralan GKRY'de yaşanan bu kriz, Kıbrıs sorununun gölgesinde Türkiye ve KKTC ile ilişkileri de etkileyebilir.

Türk medyası, skandalı "Rum yönetiminin yolsuzluk geleneğinin devamı" olarak yorumlarken, uluslararası gözlemciler AB'nin yaptırımlar konusundaki tutarlılığını sorguluyor. Soruşturmanın sonuçları, Christodoulides hükümetinin geleceğini belirleyecek gibi görünüyor.