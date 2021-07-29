Kıbrıs’taki cuma namazı görüntüleri onu ele verdi! İsmail Saymaz yine baltayı taşa vurdu

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Dini kurumlara yönelik düşmanca sözlerden mütedeyyin kesime karşı iftira dolu yazılara kadar sayısız skandalla gündeme gelen İsmail Saymaz isimli sözde gazeteci, canlı yayında Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’yı köşeye sıkıştırmaya kalkıştı.

Hacı Yakışıklı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gezisi sırasında Kurban Bayramı namazını Lefkoşa’da kıldığını söylemesi üzerine, konuyu Maraş’a bağlayıp, “Orada cami mi var ya? Plajda mı kıldınız namazı?” diyen İsmail Saymaz, adeta milletin aklıyla alay etti.

Türk heyetle birlikte Hacı Yakışıklı’nın Kurban Bayramı namazını kılmadığını ima eden Saymaz, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri hesaba katamadı.

Hacı Yakışıklı, Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, Kıbrıs’ta kılınan bayram namazından hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı paylaşmıştı. Söz konusu görüntüler, Yakışıklı ve Türk heyetin namaz kılmadığını ima eden Saymaz’ı rezil etti.

Maraş’ta mescit açıldı

Ayrıca İsmail Saymaz, “Maraş’ta cami mi var?” diyerek cehaletini de ortaya koydu. “Korkusuz gazeteci” diye solcular tarafından pazarlanan Saymaz, gündemi dahi takip etmekten aciz olduğunu gözler önüne serdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cuma namazını Maraş’ta kıldığını bilmeyen Saymaz, açılan mescitten bihaber olduğunu gözler önüne serdi.