Kıbrıslı öğretmenlerden "Barış Pınarı Harekatı"na destek

yeniakit.com.tr Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede barış ve istikrarı sağlamak amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal sözler sarfetmişti.

Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, harekata açık bir şekilde destek vermediği gibi Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlarına son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu dile getirdi.

Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın bu skandal sözleri ülke genelinde büyük tepkiyle karşılandı.

Bir tepki de Kıbrıslı öğretmenlerden

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın için skandal ifadelerle dolu bu sözlerine bir tepki de Kıbrıslı öğretmenlerden geldi. Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Tarih boyunca gücünü milli ve manevi değerlerinden alan Türk milletinin tek gayesi bulunduğu coğrafyada barışı sağlamak, istikrarı tesis etmek, zulme uğrayan tüm dünya halklarının hak ve hukukunu adalet çerçevesinde aramak olmuştur.

Fırat'ın doğusunu terör koridorundan temizlemek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen ve PKK/KCK/PYD-YPG’ye mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) olarak desteğimiz tamdır.

Bugün sulh ve refah içerisindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti, milli dava bilincinden yola çıkılarak başlatılan 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın sonunda vücut bulmuş en yüce değerimizdir. Kendi devletine ve milletine karşı aidiyet hislerinin zayıf olduğunu bildiğimiz, bedenen içimizde lakin zihniyet ve duruşları bakımından kökleri dışarıda olan bu kesimlerin açıklamalarını üzülerek takip ediyoruz ve biliyoruz ki bu kesimlerin açıklamalarının toplumumuzda karşılığı yoktur.

Savaş karşıtı olduklarını iddia eden fakat; kan ve gözyaşının dinmediği Filistin’de, Irak’ta, Suriye ve Arakan’da zulme uğrayan müslümanlar için tek kelime etmeyenler bugün malesef taşeronluğa soyunup Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik müdahalesinde Anavatanımıza karşı cephe alıp teröristlerin sözcülüğünü üstlenmektedirler. Şunu unutmuş görünüyorlar ki teröristlerle hiçbir zaman barış görüşmesi yapılmaz; müzakere edilmez ancak mücadele edilir. Kaldı ki anavatanımız bugüne kadar yapması gereken tüm uyarıları muhataplarına yapmış, atması gereken tüm insancıl adımları atmıştır.

Devlet gibi yüce bir değerin tüm imkanlarını sınırsızca kullanıp kendi devletini aşağılayan ve ona hakaret eden; barış harekatlarını kan ve gözyaşı olarak niteleyen zillet içindeki sendikal zihniyetler bilmelidir ki on bin kilometre öteden gelerek sözde kendi güvenliği için bölgeleri ateşe verenlerin ve ona karşı sessiz kalanların, yine onların taşeronlarının oluşturdukları güvenlik sorununu bertaraf etmek için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı, gerek içerideki lejyonerlerin gerekse dışarıdaki emperyalizmin aparatçığı konumundaki yapıların söylemlerinin hiçbir kıymeti ve önemi yoktur. Bu anlamda Kıbrıs Türk gençliğine yön veren öğretmenlerimize seslenerek kimlerle yürüdüklerini gözden geçirmelerini salık veririz.

Kıbrıs Türk Öğretmeninin özgün ve özgür sesi, Eğitim çalışanlarının onurlu teşkilatı KIBTES, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sarsılmaz manevi köprülerle bağlı olan ilişkilerimizdeki ivmelerin artarak gelişmesini isterken; Barış Pınarı Harekatı’nı Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) olarak desteklediğimizi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında yer aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."