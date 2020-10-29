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Sağlık Kıbrıs tüp bebek hastanesi
Sağlık

Kıbrıs tüp bebek hastanesi

Tüp bebek merkezleri | Bir evlada sahip olmak isteyen ancak doğal yollarla bu hayallerine ulaşamayanlar tüp bebek seçeneğini düşünüyor. Peki, tüp bebek caiz mi? | En iyi tüp bebek merkezleri hangileri | Kıbrıs tüp bebek merkezleri isimleri | Tüp bebek tedavi masrafı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:52:00 -
Kıbrıs tüp bebek hastanesi

Kıbrıs tüp bebek hastanesi | Her kadın günün birinde annelik duygusunu yaşamak ister. Ancak bazı çiftler sağlık soruları sebebiyle doğal yollarda evlat sahibi olamıyor. Bu sebeple aileler tüp bebek tedavisini tercih ediyor. Peki, tüp bebek tedavisi caiz mi? Yumurta nakli günah mı?

Tüp bebek tedavisi caiz mi?

Pek çok kişi tüp bebek işleminin dine uygun olup olmadığını düşünüyor. Nikahlı eşler arasında yumurta ve spermin döllendirilmesi caizdir. Ancak üçüncü bir kişiden yumurta ya da sperm alınması durumunda bu işlem caiz olmaktan çıkmaktadır. Konu hakkında Diyanet İşleri’nin açıklaması şu şekilde:

İster kadın, ister erkekteki bir kusur sebebiyle, tabii ilişkiyle gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı takdirde, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 20.05.1992 tarihli kararına göre;

a) Döllendirilecek yumurta ve spermin her ikisinin de nikâhlı eşlere ait olması, yani bunlardan herhangi birisinin yabancıya ait olmaması;

b) Döllenmiş olan yumurta, başka bir kadının rahminde değil de yumurtanın sahibi olan eşin rahminde gelişmesi;

c) Bu işlemin, gerek anne babanın gerek doğacak çocuğun maddi, ruhi ve akli sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı tıbben sabit olmak şartıyla, tüp bebek yöntemine başvurmakta bir sakınca yoktur.

Başka kadının yumurtası veya kocası dışında yabancı bir erkekten alınan sperm ile bir kadının gebeliğinin sağlanması ise caiz değildir.

Kıbrıs tüp bebek hastanesi

Tüp bebek yöntemini denemek isteyenler ülkemizdeki pek çok merkezden yararlanabilir. Kıbrıs’ta da pek çok merkez bulunuyor. Bu merkezlerin telefon ve iletişim bilgilerine internet üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Yumurta nakli yaptırmak caiz mi?
Yumurta nakli yaptırmak caiz mi?

İSLAM

Yumurta nakli yaptırmak caiz mi?

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