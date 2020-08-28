  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya'nın ortak deniz ve hava tatbikatı tamamlandı
Aktüel

Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya'nın ortak deniz ve hava tatbikatı tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 23:07:29 -
Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya'nın ortak deniz ve hava tatbikatı tamamlandı

LEFKOŞA (AA) - Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY), Yunanistan, Fransa ve İtalya tarafından Kıbrıs'ın batısında gerçekleştirilen ortak askeri tatbikat sona erdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 ülke arasında 26-28 Ağustos'ta, Eunomia ismiyle gerçekleştirilen ortak hava ve deniz tatbikatının "başarıyla" tamamlandığı bildirildi.

Tatbikatın bahse konu ülkelerin Doğu Akdeniz'deki ortak deniz ve hava varlıklarını güçlendirme ve ortaklaşa alınan karar çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bir soruya yerdiği yazılı yanıtta, Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen tatbikat bahanesiyle GKRY'ye inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak Ada'ya konuşlandırılmasının, 1960 Antlaşmaları'na aykırı olduğunu vurgulamıştı.

Aksoy, "Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır." ifadesini kullanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı
Dünya

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı

Bölgeye Fransa'yı çağırarak Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan Güney Kıbrıs yönetimi, AB üyesi ülkelere Türkiye teklifinde bulundu...
Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı
Gündem

Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim Hindistan basınına damgasını vurdu. Türkiye'nin bölgede genişleme çabası içer..
Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü
Gündem

Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü

yeniakit.com.tr’de Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, FOX TV'den ayrıla..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı