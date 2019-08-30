0553 313 94 23

Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak Barış Harekatı anılarını anlattı

ESKİŞEHİR (İHA) – Kıbrıs Barış Harekatı sırasında vatani görevini yapan Günyüzülü gazi Veli Kıvrak, ilçedeki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katılarak harekat anılarını anlattı.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:42
Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak Barış Harekatı anılarını anlattı

ESKİŞEHİR (İHA) – Kıbrıs Barış Harekatı sırasında vatani görevini yapan Günyüzülü gazi Veli Kıvrak, ilçedeki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katılarak harekat anılarını anlattı.


Günyüzü’nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenin ardından gazi Veli Kıvrak İlçe Kaymakamı Koray Çelik ve İlçe Belediye Başkanı Menderes Durgut ile birlikte Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında anılarını anlatan Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak, "Allah Türk milletine ve devletine zeval vermesin. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında askerdim. Tank şoförü olarak görev yapıyordum. Rumların vatandaşlarımıza ettiği zulmü gördüm. Çocuklara yapılan işkencelere şahit oldum. Yapılan harekat tam olarak savaşta sayılmaz aslında, Türk askeri geliyor diye tüm çeteciler kaçmıştı. Yine de şehitlerimiz oldu. Allah yüce Türk milletine bir daha savaş göstermesin" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak
    1. Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç Ali..
    2. İsmail Köybaşı Granada’da resmi imzayı..
    3. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    4. Gölcük Donanması gemileri 30 Ağustos..
    5. Roma'dan Kolarov ve Medipol Başakşehir..
    6. Türkiye'den flaş F-35 açıklaması!
    7. Kayıp şahsı arama çalışmaları 9 ay..
    8. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    9. 30 Ağustosta göndere Türk Bayrağı..
    10. Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran..
    11. Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak Barış..
    12. Ergene Velimeşespor, yeni sezona..
    13. BESYO sınavında ter döktüler
    14. İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket
    15. Sivas’ta trafik kazası: 9 yaralı
    16. Altın Portakal’da kadın emeği Cahit..
    17. Aydın'da izinsiz jeotermal santral..
    18. Sivas’ta 4 Eylül Spor Salonu..
    19. Yer: Gaziantep... Bıçaklanmış tazı..
    20. Namık Altunsoy: "Galibiyetle başlamak..
    21. 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim..
    22. Nurdağı’nda Zafer Bayramı kutlandı.
    23. Parlamento tatil edilmişti! Boris..
    24. Abdullah Gül ile ilgili son kulis..
    25. Binali Yıldırım’dan Sancaktepe..
    26. Kaymakam Dülgeroğlu, vatandaşlarla..
    27. Aydın'da villaya uyuşturucu..
    28. Alanya’da jandarmadan uyuşturucu bitki..
    29. Mehmet Faruk Bayrak kimdir? Mehmet..
    30. Muhacirlerden Ataç’a ziyaret
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak