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Aktüel Kıbrıs gazisi Haydar Yıldız Tunceli'de son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Kıbrıs gazisi Haydar Yıldız Tunceli'de son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:27:27 -
Kıbrıs gazisi Haydar Yıldız Tunceli'de son yolculuğuna uğurlandı

TUNCELİ (AA) - İstanbul'da vefat eden 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Haydar Yıldız, memleketi Tunceli'de toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve cenazesi Tunceli'ye getirilen Yıldız için Tunceli Cemevi'nde tören düzenlendi.

Burada Alevi dedesinin dua okuyarak helallik almasının ardından cenaze namazı kılındı.

Yıldız'ın cenazesi, daha sonra Nazımiye ilçesi Büyükyurt köyü mezarlığında defnedildi.

Törene, Yıldız'ın ailesinin yanı sıra Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naim Tavlı, vali yardımcıları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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