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Gündem Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk'ü övdü: Türk askeri mesajı! Kırmızı çizgimiz, KAAN'ın uçuşu gururlandırdı
Gündem

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk'ü övdü: Türk askeri mesajı! Kırmızı çizgimiz, KAAN'ın uçuşu gururlandırdı

Yeniakit Publisher
2024-02-23 00:25:00 - 2024-02-23 00:28:12
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk'ü övdü: Türk askeri mesajı! Kırmızı çizgimiz, KAAN'ın uçuşu gururlandırdı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk askerinin Kıbrıs'ta bulunması için 'Vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir.' dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber yayınına konuk oldu.

Tatar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"GÜNEY KIBRIS BİZE VE TÜRKİYE'YE KARŞIT BİR YAPILANMA İÇERİSİNDE"

Güney Kıbrıs Batı dünyası ile bir bütün. İlişkileri ve anlaşmaları var. Bir takım konularda bize ve Türkiye'ye karşıt bir yapılanma içerisinde. Başkalarının yönlendirmesiyle bu işlere girişiyorlar. Rahatsızlık duyuyoruz.

Kıbrıs'ın güneyinde aynı zamanda İngiliz üslerinden de bizi rahatsız eden durumlar vardır. İngiltere 1923'te Lozan Anlaşması ile Kıbrıs'ı kendi egemenliğine alıyor. 350 yıl Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında olan Kıbrıs Adası, Lozan Anlaşması ile Misak-ı Milli'nin dışında kaldığında ve İngiltere 1960'da Kıbrıs'tan ayrıldığında 37 yıl sonra neyi alıyor? İki egemen üs alıyor.

"BU İNSANLIK ZULMÜNÜ, VAHŞETİ KINIYORUZ"

Bütün bunları biz, Türkiye ile birlikte hep kınıyoruz. Bu insanlık zulmünü, vahşetini kınıyoruz. Kıbrıs Türk'ü bunları gördüğünde kendi geçmişini hatırlıyor. 1960'da benzer saldırılar Kıbrıs Türkleri'ne yapıldığında, toplu mezarlara gömüldüklerinde bizim hemen orada olan İngiliz üslerinden bir müdahale olmadı. Seyirci kaldılar. Türkiye hep yanımızda durdu. Türkiye kendi askerleriyle müdahale etmeye çalıştı.1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk'ü bağımsızlığına kavuştu.
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"TÜRK ASKERİNİN KIBRIS'TA BULUNMASI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Bütün bu yapılanlar, soykırımlar Kıbrıs Türk'ü için çok şey ifade eder çünkü benzerini yaşadık. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa, Türkiye Cumhuriyeti'nin var olan kendi hakkıyla garantörlüğünü devam ettirmesi. Aynı zamanda caydırıcı güç olarak Türk askerinin, kolordusunun Kıbrıs'ta devam etmesi bizler için vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizdir.

Dünyada olanları görüyoruz. Her ne kadar Avrupa Birliği güvenceyi sağlayacak deseler de Kıbrıs Türkleri tekrar bir saldırı olursa, ki olabilir. Geçmişe baktığımızda 1960'da da çok sağlam bir anlaşma yapılmıştı. Ama 3 yıl bile sürmedi. Çünkü niyet belli. Kendilerine göre Kıbrıs bir Yunan adasıdır. Yunanistan'ın parçası olması gerekmektedir.

"DOĞU AKDENİZ'DE HAKKIMIZ VAR"

TSK'nın kendi düzenlemeleri vardır. Bu havalimanı fevkalade önemli. Meclis'imizden de geçmesiyle TSK'ya devredildi ve dolaysıyla orada yapılacak olan bazı yatırımlarla ihtiyaç hasıl olduğunda bir askeri havalimanı olarak kullanılması KKTC'de hem Kıbrıs Türk halkının kendi güvenliği hem de bölgede Türkiye'nin etkinliği bakımından çok önemli.

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