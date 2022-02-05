Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kıbrıs Batı Üniversitesi ilanda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi/görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanununun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı/part-time (online) statüde öğretim elemanları alınacak.
Öğretim Üyeleri/Görevlileri İçin İstenilen Belgeler:
• Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
• YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)
• Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)
• Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD)
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• 1 Adet Fotoğraf
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