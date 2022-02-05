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Ekonomi Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 14:22:00 -
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kıbrıs Batı Üniversitesi ilanda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi/görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanununun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı/part-time (online) statüde öğretim elemanları alınacak.

Öğretim Üyeleri/Görevlileri İçin İstenilen Belgeler:

•      Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

•      YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

•      Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

•      Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD)

•     Nüfus Cüzdanı Sureti

•     1 Adet Fotoğraf

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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