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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Kıbrıs Barış Harekatı tarihimizin eşsiz zaferlerinden biridir, Cumhuriyet döneminin çok önemli bir kırılma noktasıdır"

Yeniakit Publisher
2020-07-20 12:41:35 -
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''Kıbrıs Barış Harekatı tarihimizin eşsiz zaferlerinden biridir, Cumhuriyet döneminin çok önemli bir kırılma noktasıdır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, harekatın; emperyalizmin ve sömürgeci güçlerin tahakkümüne aldırış etmeden, güçlü ve bağımsız bir duruş sergilemenin simgesi olduğunu ayrıca zulme karşı adaletin, savaşa karşı barışın tesisi manasına geldiğini belirtti.

''Kıbrıs Barış Harekatı tarihimizin eşsiz zaferlerinden biridir, Cumhuriyet döneminin çok önemli bir kırılma noktasıdır." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

''Bu harekat ile milletimizin çıkarları tavizsiz bir şekilde müdafaa edilmiş, Kıbrıs'ta yaşanan katliam durdurularak barış ve huzur sağlanmıştır. Bu duygularla Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde harekatta emeği geçen başta Erbakan Hocamız olmak üzere, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, kararlı siyasileri ve harekata katılan Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarını rahmet ve minnetle anıyor, şehit ve gazilerimizin hatıralarını hürmetle yad ediyorum.''


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