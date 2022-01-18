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Gündem Kıbleyi bilmeyen İsmail Saymaz fetva verdi
Gündem

Kıbleyi bilmeyen İsmail Saymaz fetva verdi

Annesi ve anneannesine kıbleyi bilmediği için gösteremediğini yıllar önce itiraf eden İsmail Saymaz fetva vermeye kalkarak, Hz. Adem ve Hz. Havva’ya hakaret eden Sezen Aksu’ya destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 16:09:00 -
Kıbleyi bilmeyen İsmail Saymaz fetva verdi

Şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva’ya ‘cahil’ diyerek hakaret eden Sezen Aksu’ya tepkiler çığ gibi büyürken solak mahalleden ise destek gecikmedi.

Aksu'yu savundu

Gazeteci etiketi ile dolaşan İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından kendince fetva vermeye kalkarak Aksu’nun küstahlığını temize çıkarmaya çalıştı.

Daha kıbleyi bilmiyor

Yıllar önce kendisine kıbleyi soran anne ve anneannesine bilmediği için kıbleyi gösteremediğini itiraf eden Saymaz, Sezen Aksu’ya destek verdiği paylaşımında Hz. Havva’nın peygamber olmadığını ve aleyhisselam denilemeyeceğini ileri sürdü.

Aleyhisselam’ın ne demek olduğunu bildiği bile şüpheli olan Saymaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Sezen Aksu’yu Hazreti Adem ve Havva’ya “cahil” dedi diye protesto edenlerin bir kısmının dinden haberi yok. Havva ne zaman peygamber oldu da Allah’ın elçileri için kullanılan “Aleyhisselam” sıfatı ile anılmaya başlandı? Biraz İslam’ı bilselerdi derhal tövbe ederlerdi.

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