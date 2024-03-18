Kibir abidesi İmamoğlu’nun tevazusu bile Mega Tevazu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada Kibir Abidesi olduğunu örtmek için öyle bir ifade kullandı ki ne kadar kibirli olduğunu tescil etti. İmamoğlu kendisini dinleyenlere tevazusunun gereğinden fazla olduğunu göstermeye çalışarak “Tevazumuz bile ‘Mega Tevazu’ dedi. Oysa gereğinden fazla tevazunun ‘Kibir’ den geldiğini unuttu.