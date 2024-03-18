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Gündem Kibir abidesi İmamoğlu’nun tevazusu bile Mega Tevazu
Gündem

Kibir abidesi İmamoğlu’nun tevazusu bile Mega Tevazu

Yeniakit Publisher
2024-03-18 09:23:00 -

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada Kibir Abidesi olduğunu örtmek için öyle bir ifade kullandı ki ne kadar kibirli olduğunu tescil etti. İmamoğlu kendisini dinleyenlere tevazusunun gereğinden fazla olduğunu göstermeye çalışarak “Tevazumuz bile ‘Mega Tevazu’ dedi. Oysa gereğinden fazla tevazunun ‘Kibir’ den geldiğini unuttu.

 İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu son günlerde sergilediği kibirli davranışlarını örtmek için yapmacık tevazu göstermeye başladı. Kabataş’ta kendisini dinleyenlere kibirli olmadığını göstermek için bile kibrine bir kibir daha kattı. İmamoğlu’nun tevazusunun bile mega tevazu olduğunu göstererek yine Kibir Abidesi olduğunu kanıtladı. İmamoğlu “Benim tevazum bile mega tevazudur.” Dedi. Fazla tevazunun kibirden geldiğini unuttu.

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Yorumlar

yanlış! emeklinin kibri yükleniyor sisteme..

emekli hepinize ayağının altını ...

Ercan

Kibirli diyorsunuz, tevazu gösteriyor, o tevazu da kibirden diyorsunuz, 
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