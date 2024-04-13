Kibir abidesi Ekrem İstanbullularla alay ediyor! ‘Hizmette benden daha iyisi doğmadı’

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesine gitti. 2019’da göreve geldiğinden bu yana İstanbul dışında daha çok zaman öldüren ve şehrin sorunları hariç her konuya kafa yoran İmamoğlu, akıllara durgunluk verecek ifadeler kullandı.

Toplu ulaşımı her geçen gün İstanbul halkı için daha büyük işkence haline getiren, trafik çilesini katlayarak artıran, altyapı çalışmalarına öncelik vereceğini söyleyip dişe dokunur hiçbir faaliyette bulunmayan ve AK Parti döneminde yapımına başlanan başta metro inşaatları olmak üzere birçok projenin üstüne konan İmamoğlu, “Hizmette beni geçecek adam doğmadı kardeşim” dedi!..

İmamoğlu’nun dinleyenleri ve okuyanları güldüren açıklamaları şöyle:

“Partiler hizmet için araçtır. Seçim geldi, geçti, şimdi milletçe ayağa kalma zamanı. Birlikte çok çalışacağız. Yahu hangi partide siyaset yapıyorsanız yapın, şu ayaklarınızdaki, kollarınızdaki prangaları, kelepçeleri sökün atın, millete hizmet edin. Siz de bir kişiye değil, millete hizmet edin, tadını çıkarın.

Biz milletçe özgürlüğüne düşkün insanlarız. Biz demokrasi aşığıyız. Şimdi ne yapacağız? Daha fazla sizi dinleyeceğiz. Bu milletin ayağa kalkmasıdır, millet gücünün farkına varacak. Biz çok asil bir görevle, hizmet dönemiyle karşı karşıyayız ve göreceksiniz çok çalışacağız. Ben diyorum ki ‘Beni geçecek adam doğmadı kardeşim.’

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Yahu Ahmet Kaya (Ortahisar Belediye Başkanı) diyebilir ki ‘Başkanım sen öyle diyorsun ama ben daha çok koşarım.’ Hadi koşalım. Yahu hizmette yarıştan güzel bir şey olabilir mi? Beni geçene arkadan çelme takmam. Vallahi de billahi de alkışlarım. Millete hizmette yarışta kaybeden yok hepimiz kazanıyoruz. Çok başarılı olacağız.”