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Medya Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti
Medya

Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti

Kibariye'nin "Şofeer şofer" sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Kibariye, annesini son yolculuğuna uğurladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 09:00:00 -
Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti

Gerçek adı Bahariye Tokmak olan 62 yaşındaki şarkıcı Kibariye'nin "Şofeer şofer" sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybeden Tokmak, sessiz sedasız defnedildi.

Cenazede zor ayakta durdu

2. Sayfa'nın haberine göre, annesi Makbule Tokmak'ın ölüm haberiyle yıkılan Kibariye'nin cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı ileri sürüldü. Kibariye, annesinin ölümüyle ilgili sessizliğini koruyor.

 "Şofeer şofer" sözletriyle tanınmıştı

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun süre gündemde yer edinmişti. "Şofeer şofer" sözleriyle tanınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" diyerek sitem etmişti.

 

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