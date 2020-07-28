Kibar’dan ‘kredi’ çıkışı

Kibar, karara anlam veremediklerini belirterek, “Kamu bankalarının fiyat kontrol mekanizmasının içinde olduklarını bilmiyorduk“ dedi.

20 yaş üstü konutların 3’te 2’si deprem sigortasız

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, İstanbul’da 2000 ve öncesinde yapılan binalarda bulunan 3 milyon 270 bin konutun yüzde 31’inin afet sigortasının bulunduğunu söyledi.

Türkkan, yaşlı ve riskli binaların teminat altına alınması gerektiğini belirtti. Türkkan, ayrıca “Türkiye’de deprem güçlendirmesini bir kenara bırakalım, sigorta yaptırılmasıyla ilgili dahi yeterli bilinç oluşmamış durumda. Ülkede hem zorunlu deprem sigortası yapılması hem de riskli konutların güçlendirilmesi konusunda faaliyetlere hız verilmeli ve daha fazla aksiyon alınmalı” diye konuştu.