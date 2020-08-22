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Ekonomi Kibar Holding’in gelenekselleşen resim yarışması “Sıfır Atık” temasıyla yapıldı
Ekonomi

Kibar Holding’in gelenekselleşen resim yarışması “Sıfır Atık” temasıyla yapıldı

Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar: - "Bu yılki temamız ‘Sıfır Atık’ idi. Özellikle yaşadığımız salgın döneminde dünya kaynaklarının tükenmesi, iklim değişikliği, doğa ve çevreyi koruma gibi konuların önemini bir kez daha hatırladık"

Yeniakit Publisher
2020-08-22 13:31:05 -
Kibar Holding’in gelenekselleşen resim yarışması “Sıfır Atık” temasıyla yapıldı

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı döneminde düzenlenen ve bu yıl “Sıfır Atık” temasıyla yapılan resim yarışmasının ödül töreni pandemi nedeniyle dijital platformlar üzerinden yapıldı.

Kibar Holding açıklamasına göre, çocuklar tarafından gönderilen tüm resimlerin izlenebildiği dijital sergi, kısa sürede 500’ü aşkın kişi tarafından ziyaret edildi.

Kibar Holding Resim Yarışması’nı Sıfır Atık Kahramanı, Plastik Atık Olmasaydı ve Plastik Atık Önleyicileri kategorilerinde en etkili anlatım, en yaratıcı tasarım, en parlak fikir ve en iyi görselleştirme dallarında dereceye giren 12 çocuk kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, kendileriyle paylaşılan yüzlerce resmi heyecanla, mutlulukla aldıklarını ifade etti.

Her bir resmin geleceğe olan umutları yeşerttiğini belirterek, “Bu yılki temamız ‘Sıfır Atık’ idi. Özellikle yaşadığımız salgın döneminde dünya kaynaklarının tükenmesi, iklim değişikliği, doğa ve çevreyi koruma gibi konuların önemini bir kez daha hatırladık.” değerlendirmesinde bulundu.

Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, “Ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımı perçinleyen sizlere daha yaşanılası bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Kayabaşı, "İnanıyorum ki sizler de büyüyüp bu koltuklara oturduğunuzda ülkeniz ve yaşadığınız dünya için çok daha güzel işlere imza atacak, nice başarılar elde edeceksiniz. Bu uzun yolculuğunuzda bizler her zaman yanınızda olacağız ve desteğe ihtiyaç duyduğunuz her an elinizden tutacağız." yorumunda bulundu.

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