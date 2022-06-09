Kibar Holding 3 grup şirketiyle İSO 500’de

Holdinge bağlı Assan Alüminyum iki basamak yükselerek 39’uncu, Posco Assan 20 basamak yükselerek 68’inci oldu. Otomotiv sektöründe ana parça tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Assan Hanil ise 290’ıncı sırada yer aldı.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Türkiye’de sanayi faaliyet kolunda yer alan en büyük kuruluşları tespit edebilmek amacıyla yapılan araştırmada 3 grup şirketiyle birden yer almanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Kayabaşı, şunları söyledi: “Kibar Grubu olarak istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 3 şirketimizle girmemiz de bunun en güzel göstergelerinden. Bu topraklarda doğup global bir marka olarak emin adımlarla yürüdüğümüz 2021 yılında da üretim ve ihracata odaklanarak ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı arttırmaya devam ettik. Her yıl hedef büyüterek çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.”