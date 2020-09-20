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Ekonomi Kibar Dış Ticaret’e İDDMİB’ten İhracatın Metalik Yıldızı Ödülü
Ekonomi

Kibar Dış Ticaret’e İDDMİB’ten İhracatın Metalik Yıldızı Ödülü

Kibar Dış Ticaret, İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri’nde “Alüminyum Mal Grupları Sektör İhracatının Öncüsü” kategorisinde Assan Alüminyum ürünlerinin ihracatıyla “İhracatın Metalik Yıldızı” birincilik ödülüne layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:35:00 -
Kibar Dış Ticaret’e İDDMİB’ten İhracatın Metalik Yıldızı Ödülü

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, Kibar Grubu’nun yaklaşık 50 yıldır Türkiye ihracatına önemli katkılarda bulunduğunu, bu katkıda Assan Alüminyum’un başarılı ihracat performansının da önemli bir etken olduğunu belirtti. Güngör, “Assan Alüminyum, Kibar Dış Ticaret aracılığıyla dört kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Yüzde 80 seviyelerine ulaşan ihracatımızı başta Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Kuzey Amerika ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında büyüme ve global bir marka olma stratejimiz doğrultusunda çeşitli yatırım fırsatlarını değerlendiriyor, bu kapsamda Kuzey Amerika’daki istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Öte yandan yeni pazar araştırmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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