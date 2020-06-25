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Ekonomi

KIA Sorento’ya tasarım ödülü

KIA’nın en çok bilinen modellerinden Sorento, 2020’nin mart ayında tanıtılan dördüncü jenerasyonuyla, ‘Tasarım’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:43:00 -
KIA Sorento’ya tasarım ödülü

Yılın son çeyreğinde hibrit seçeneği ile Avrupa’yla birlikte Türkiye’de de satışa sunulması planlanan Kia’nın Yeni Sorento modeli, Auto Bild Allrad tarafından düzenlenen yarışmada ‘Tasarım’ kategorisinde ödül aldı.

Dördüncü nesil SUV

Yeni Sorento’nun tasarımı, önceki Sorento nesillerinin güçlü ve sağlam estetik anlayışına dayanmakla birlikte daha keskin çizgiler, köşeler ve daha dinamik gövde yapısıyla ile daha sportif bir duruş sergilemesini sağlıyor. Dördüncü nesil Yeni Sorento markanın yeni SUV platformu ile üretilen ilk KIA modeli olmasıyla da dikkat çekiyor. Yeni KIA Sorento, Avrupa’da hibrit ve dizel motor seçenekleri ile yollara çıkacak ve bunları bir de şarj edilebilir hibrit versiyon takip edecek.

 

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