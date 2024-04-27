Kia EV9'un yeni suv modeli o tarihte geliyor! Özellikleri, Çıkış tarihi... Sahneye çıkacak hazırlanıyor

Elektrikli otomobiller konusunda iddialı diyebileceğimiz firmalardan olan Kia, “EV” ismini verdiği otomobilleriyle karşımıza çıkıyordu. Mart 2023’te tanıtılan ve Türk tasarımcı Berk Erner’in imzasını taşıyan SUV EV9 da bunlardan biriydi. Otomobil, 4 milyon TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde de satılıyordu.

EV9’un performans konusunda öne çıkacak bir GT versiyonunun çıkması bekleniyordu. Şirketin 2024 yılına dair paylaştığı ilk çeyrek raporunda, bu araçla ilgili bilgilere ulaşıldı. Çıkış tarihini de içeren detaylar, Motor1 tarafından fark edildi.

Kia EV9 GT, Ocak 2025’te gelecek, çok güçlü bir model olacak

Edinilen bilgilere göre Kia, EV9 modelini 2025 yılının Ocak ayında tanıtmayı planlıyor. Aracın “muazzam bir güç” ile geleceği de belirtilmiş. Bunu da yükseltilmiş çift motorlu kurulumuyla yapacağı söyleniyor.

Kia’ya göre araç, 0’dan 100 kilometre hıza 4,2 saniyede çıkabilecek. Aracın 2.700 kilograma kadar çıkan ağırlığını düşündüğümüzde bu süre gerçekten etkileyici. Şu an satışta olan modellerden en güçlüsünün 0-100’ü 5,3 saniye.

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Ayrıca beygir gücü ve tork değerlerinde de önemli iyileştirmeler bekleniyor. Bu konuda detaylar mevcut değil. Satışta olan en güçlü versiyonda 384 beygir gücü ve 700 Nm tork var. GT model, bu değerlerin üstüne çıkacaktır ve 0-100’ünü bir saniye daha kısaltacaktır.

Pil tarafında iyileştirme olmadığı sürece menzilin azalacağı söyleniyor. Bu gayet normal. Verimlilikten ödün verilip performansa odaklanan elektrikli araçların çoğunda menzil düşüşü görüyoruz. Şu anki model 505 km, şehir içinde ise 668 km menzil sunuyor.

Ayrıca gelecek tek GT versiyon EV9’da değil. EV5’in de bu tarz performans odaklı bir modeli bekleniyor. Bunlar dışında çıkan bilgiler arasında EV6, EV6 GT ve Sportage modellerinin bu yılın sonlarına doğru yenileneceği de var.