KIA da elektrikleniyor

Bu yılın başında, elektrikliye geçiş süreci ve çeşitli ulaşım hizmetlerinin yanı sıra bağlanabilirlik ve otonom sürüş gibi konuları kapsayan yeni bir orta ve uzun vadeli strateji olan Plan S’i açıklayan KIA, bu kapsamda geleceğin ulaşım modellerinde liderliği hedefliyor. KIA, Plan S stratejisiyle geleneksel araçların üretimi kapsamında çalışan bir iş modelinden elektrikli araçları popüler hale getirmeye odaklanan bir iş modeline geçmeye hazırlanıyor. KIA, Avrupa’daki büyümesini de aynı stratejiyle gerçekleştirecek. Global çapta 2025 yılına kadar 11 elektrikli araç geliştirecek olan KIA, 2021 yılında Avrupa pazarına uzun sürüş menzilli, kompakt SUV tasarıma sahip ve hızlı şarj özellikleriyle donatılmış yeni bir elektrikli model sunacak.

Avrupa’da satışa sunulacak her yeni KIA modelinin bir elektrikli versiyonunu da geliştirecek olan KIA, liderlik hedefine ulaşmak için 2025 yılına kadar binek araç, SUV ve MPV de dahil olmak üzere farklı araç segmentlerinde globalde 11 elektrikli model sunmayı planlıyor.