KHK ihraç listesinde yer alan Sabri Uzun kimdir? Sabri Uzun nerede görev yapıyordu?

OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan vali yardımcısı Sabri Uzun kimdir? Sabri Uzun nerede görev yapıyordu?

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Vali Yardıcmısı Sabri Uzun'un görev yarı Karabük'tü. İçişleri Bakanlığınca 01.12.2016 tarihli “Kaymakam ve Vali Yardımcıları Kararnamesi” ile Karabük vali yardımcılıklarına Sabri Uzun ve Abdulhalim Can atanmıştı.Kaymakam ve vali yardımcılarının görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanmıştı. Buna göre, İpekyolu Kaymakamı Sabri Uzun ve Orhaneli Kaymakamı Abdulhalim Can Karabük vali yardımcılığına atanmıştı.