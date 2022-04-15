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Ekonomi KGM personel alımı başladı
Ekonomi

KGM personel alımı başladı

Karayolları Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” a göre istihdam edilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; 38 Mühendis, 61 Tekniker, 115 Büro Personeli, 5 Avukat, 2 Şehir Plancısı, 3 Mimar olmak üzere toplam 224 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 14:48:00 -
KGM personel alımı başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Söz konusu yerleştirme işlemine dair duyuru ve ilgili kılavuzlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın internet sitesinde (http://www.osym.gov.tr) yayımlanmıştır. Adaylar tercihlerini 14-21 Nisan 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye göndereceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Yerleştirme işlemlerinin  ÖSYM başkanlığı tarafından sonuçlanmasından sonra yerleşen adaylara ilişkin duyurular Karayolları Genel Müdürlüğünün (http://www.kgm.gov.tr) sitesinde yayımlanacaktır.

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