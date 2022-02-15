KGM işçi alımı yapacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul ili sınırları içerisindeki iş yerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malül sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) işçi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 14.02.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.
Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız